كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيديو.. تركيا تزيد الوضع توترا في المتوسط واليونان تتأهب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
زادت تركيا التوتر فى البحر المتوسط بعد إعلانها عن مناورات عسكرية مع شمال قبرص غير المعترف بها دوليًا، ما دفع اليونان لإعلان حالة الاستنفار والاستعداد لأى تحرك تركي.
يأتى هذا بعد إعلان وسائل إعلام تركية أن أنقرة تنقل دبابات على الحدود اليونانية والذي جاء بعد تهديد أردوغان لليونان مؤخرا بعواقب وخيمة فى الميدان أو الحوار.
وأوضح التقرير، أن الجزر اليونانية ستقطع الطريق أمام الأطماع التركية وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس قال "إن تركيا تتسبب فى زعزعة الاستقرار والسلام فى المنطقة".
وأضاف أن اليونان أعلنت أنه لا حوار دون انسحاب جميع السفن التركية، حيث تعترض تركيا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتى تقول "إن للجزر مثل ما للدول من مناطق اقتصادية خالصة".
وأوضح التقرير، أن الجزر اليونانية ستقطع الطريق أمام الأطماع التركية وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس قال "إن تركيا تتسبب فى زعزعة الاستقرار والسلام فى المنطقة".