أعلنت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، اليوم الأحد، تأجيلها لجميع امتحانات الدورة الربيعية برسم السنة الجامعية 2019- 2020، وذلك تبعا للقرار الذي أصدرته الحكومة يقضي بإغلاق مدينة الدار البيضاء بسبب تفجر الوضع الوبائي بها.
أوضحت الجامعة في بلاغ لها أن الامتحانات سيتم تأجيلها ب14 يوما، وذلك بسبب تزايد البؤر الوبائية، وبالنظر لما تقتضيه الضرورة الصحية الملحة.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار تم اتخاذه في إطار التدابير الرامية إلى تطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل مدينة الدار البيضاء، هذه التدابير التي همت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية بالمدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل…تأجيل امتحانات الدورة الربيعية بالجامعات في الدار البيضاء لمدة أربعة عشر يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.