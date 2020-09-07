عاجل…تأجيل امتحانات الدورة الربيعية بالجامعات في الدار البيضاء لمدة أربعة عشر يوما

أعلنت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، اليوم الأحد، تأجيلها لجميع امتحانات الدورة الربيعية برسم السنة الجامعية 2019- 2020، وذلك تبعا للقرار الذي أصدرته الحكومة يقضي بإغلاق مدينة الدار البيضاء بسبب تفجر الوضع الوبائي بها.

أوضحت الجامعة في بلاغ لها أن الامتحانات سيتم تأجيلها ب14 يوما، وذلك بسبب تزايد البؤر الوبائية، وبالنظر لما تقتضيه الضرورة الصحية الملحة.

وأضاف المصدر ذاته أن القرار تم اتخاذه في إطار التدابير الرامية إلى تطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل مدينة الدار البيضاء، هذه التدابير التي همت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية بالمدينة.