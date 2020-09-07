عاجل… حظر التنقل الليلي في الدار البيضاء مدة 14 يوماً ابتداء من غد الاثنين

أمام ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في مدينة الدار البيضاء؛ اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بتراب عمالة الدار البيضاء، حيث قررت الحكومة ابتداء من غد الإثنين، إغلاق جميع منافذ عمالة الدارالبيضاء الكبرى.

وقررت الحكومة أيضا، إخضاع التنقل من وإلى الدار البيضاء برخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية، وسيتم أيضا إقرار حظر التنقل الليلي بجميع أرجاء تراب العمالة، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي.

وجاء في بلاغ للحكومة أنه سيتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري، كما سيتم إغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة زوالا ، وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا.

وسيستمر العمل، حسب المصدر ذاته، بهذه التدابير طيلة أربعة عشر يوما المقبلة، مع إخضاع الوضعية الوبائية بالمدينة لتقييم دقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وعرفت مدينة الدار البيضاء تفجرا في الوضع الوبائي في الأيام الأخيرة، إذ إن يشار المدينة سجلت اليوم الأحد 773 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينا بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 11 وفاة.