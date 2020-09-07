عشية انطلاق الموسم الدراسي.. وزارة التربية في بلاغ جديد: التعليم عن بعد في المناطق الموبوءة وللتلاميذ من أسر تضم مصابين بكورونا – التفاصيل

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إن الموسم الدراسي 2021-2020 سينطلق غذا الاثنين 7 شتنبر 2020 بالنسبة لجميع التلميذات والتلاميذ.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ أصدرته مساء اليوم، أنه تفعيلا لتوصيات السلطات الترابية والصحية، سيتم اعتماد التعليم عن بعد حصريا، بالنسبة لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية المتواجدة في الأحياء المغلقة والمصنفة ضمن البؤر الوبائية على المستوى الوطني، والذين لن يلتحقوا بمؤسساتهم إلى حين تحسن الوضعية الوبائية بهذه الأحياء، وستعلن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن لائحة المؤسسات المعنية على مستوى كل مديرية إقليمية.

وينطبق هذا القرار كذلك، يضيف المصدر نفسه، على التلميذات والتلاميذ الذين ينتمون إلى أسر تضم أشخاصا مصابين بفيروس كورونا، وبالنسبة للتلاميذ غير المعنيين بهذا القرار، فسيتم استقبالهم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 شتنبر2020 داخل المؤسسات التعليمية في مجموعات صغيرة تراعي شروط التدابير الوقائية ووفق البرمجة المعلن عنها سابقا.

ودعت الوزارة نفسها، الأطر التربوية والإدارية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والأسر وكافة الشركاء إلى مواصلة الانخراط والتعبئة كما هو معهود فيهم من أجل إنجاح تنزيل الصيغة التربوية المعتمدة سواء تعلق الأمر بالتعليم عن بعد أو التعليم الحضوري وضمان انطلاق الموسم الدراسي في جو مناسب يضمن حماية صحة وسلامة بناتنا وأبنائنا وكذا الأطر التربوية والإدارية.