شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: «التعليم عن بعد» في أحياء البؤر الوبائية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، أنه سيتم اعتماد التعليم عن بعد بالنسبة لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية في الأحياء المصنفة ضمن البؤر الوبائية، فيما سيتم استقبال باقي التلاميذ ما بين 7 و9 سبتمبر داخل المؤسسات التعليمية في مجموعات صغيرة تراعي شروط التدابير الوقائية.

وأوضحت الوزارة، في بيان أمس الأحد، أنه "وتفعيلا لتوصيات السلطات المختصة، سيتم اعتماد التعليم عن بعد حصريا بالنسبة لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية المتواجدة في الأحياء المغلقة والمصنفة ضمن البؤر الوبائية على المستوى الوطني، والذين لن يلتحقوا بمؤسساتهم إلى حين تحسن الوضعية الوبائية بهذه الأحياء"، مضيفة أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستعلن عن لائحة المؤسسات المعنية على مستوى كل مديرية إقليمية.

وقالت الوزارة، من جهة أخرى، إنه سيتم استقبال التلاميذ غير المعنيين بهذا القرار، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 سبتمبر داخل المؤسسات التعليمية في مجموعات صغيرة تراعي شروط التدابير الوقائية ووفق البرمجة المعلن عنها سابقا.