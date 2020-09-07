شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تمويل يرد على أكاذيب الإخوان ويكشف أين تذهب أموال الضرائب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة المصرية تستغل أموال الضرائب التي يتم جمعها من المواطنين المصريين في تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، وزيادة الإنتاج، بجانب رفع الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قنوات الإخوان تبث أكاذيب حول أن الدولة لا تستغل أموال الضرائب، وأنه لا يتم استخدام تلك الأموال فى التنمية وهذا على عكس الحقيقة.

ولفت أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات الكبرى من خلال أموال الضرائب، كما أن هذه الأموال يتم استثمارها بشكل كبير مما ينعكس بشكل إيجابى على الأوضاع الاقتصادية لمصر.