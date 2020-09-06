قررت الحكومة، اليوم الأحد، اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بتراب عمالة الدار البيضاء، ابتداء من غد الإثنين على الساعة الثانية عشر زوالا.
وجاء في بلاغ للحكومة، أنه سيتم اتخاذ هذه التدابير وفق المحددات التالية: إغلاق جميع منافذ عمالة الدارالبيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل…السلطات تغلق الدار البيضاء مرة أخرى..وتغلق جميع المؤسسات التعليمية فيها ابتداء من يوم غد-التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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