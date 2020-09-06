عاجل…السلطات تغلق الدار البيضاء مرة أخرى..وتغلق جميع المؤسسات التعليمية فيها ابتداء من يوم غد-التفاصيل

قررت الحكومة، اليوم الأحد، اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بتراب عمالة الدار البيضاء، ابتداء من غد الإثنين على الساعة الثانية عشر زوالا.

وجاء في بلاغ للحكومة، أنه سيتم اتخاذ هذه التدابير وفق المحددات التالية: إغلاق جميع منافذ عمالة الدارالبيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري.