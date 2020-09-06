المتابعة تدعو للالتزام "الصارم" بالتعليمات لمواجهة تفشّي كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت لجنة المتابعة العليا، الجماهير العربية، إلى "الالتزام الصارم وغير القابل للمساومة أو المجاملة"، بالتعليمات الصحية المتعلقة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المجتمع العربي.

وذكرت اللجنة في بيان، أصدرته الأحد، عقب اجتماع سكرتارية اللجنة، السبت، أن "المعطيات حول انتشار الإصابات بهذا الفيروس الفتاك في المجتمع العربي مفزعة ومقلقة إلى أبعد الحدود".

وأوضحت أنه من بين "التجمعات السكنية العشرة الأكثر إصابة في البلاد، تسعة منها في المجتمع العربي، ومن مجموع 33 قرية ومدينة وصلت إلى مستوى تعريف ’المنطقة الحمراء’، وهي الأكثر خطورة، فإن 25 منها قرى ومدن عربية".

وأشارت إلى أن "التقارير التي مثلت أمام اجتماع المتابعة (كشفت أن) عشرات الوفيات جراء الفيروس قد تحدث (تُسجَّل) في المجتمع العربي، إذا لم يجري تدارك الأمر بشكل فوري".

Advertisements

ودعت المتابعة إلى "تأجيل الأعراس، أو إقامتها ضمن الإطار العائلي الأضيق جدا، والامتناع عن فتح بيوت للعزاء وعن التجمهر لأي سبب كان، بحكم كون هذه الأمور هي بمثابة مساحات مؤكدة لنقل الفيروس، وبالتالي نقل المرض وحتى التسبب بالموت".

وأشارت المتابعة إلى "الآثار الاقتصادية الوخيمة التي يتسببها انتشار الفيروس، سواء بارتفاع نسب الفقر والبطالة، وانتشار آفة السوق السوداء، وبالتالي زيادة مظاهر العنف في المجتمع".

ودعت إلى "تنظيم حملة بمشاركة كل المواطنين وبالأخص أصحاب المسؤوليات السياسية والاجتماعية والدينية والتربوية والثقافية، ورؤساء السلطات المحلية، ليكونوا قدوة مجتمعية، وتوجيه نداءات في وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل مباشر إلى محيط كل منهم، للالتزام الدقيق بالتوجيهات الصحية".

وبحسب البيان، فقد "ناقشت سكرتارية المتابعة حلول الذكرى العشرين لهبة القدس والأقصى في الفاتح من ( تشرين الأول) أكتوبر المقبل، حيث سيقوم وفد من قيادة المتابعة مع القوى المحلية بوضع الأكاليل على أضرحة الشهداء، وزيارة عائلاتهم، وتخصيص حصص دراسية حول الذكرى في جهاز التعليم العربي"، موضحة أنها "أبقت موضوع إقامة نشاط جماهيري واسع قيد التداول، بما يتناسب مع حالة انتشار فيروس كورونا".