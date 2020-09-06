سقوط 3 صواريخ بمحيط مطار بغداد ولا إصابات

الأحد 6 سبتمبر 2020

سقطت، مساء الأحد، 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، دون وقوع إصابات بشرية.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان عسكري، قوله إن أحد الصواريخ سقط على مرآب بالمطار وألحق الضرر بأربع سيارات لمواطنين عراقيين.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، في بيانها، أنه "تبين من إطلاق الصواريخ أنها كان مِن منطقة الزيتون في قضاء أبي غريب غربي العاصمة بغداد".

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وفي 3 هجمات منفصلة الأسبوع الماضي، سقطت عدة صواريخ إما قرب المطار أو داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين حيث توجد المباني الحكومية والبعثات الأجنبية.

وكان آخر تلك الهجمات سقوط صاروخ من طراز كاتيوشا، الخميس الماضي، في منطقة القادسية بالعاصمة العراقية بغداد، بحسب وسائل إعلام محلية.

ومنذ سنوات، تشكل الهجمات المتكررة بصواريخ الكاتيوشا تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية العراقية.

وتقف وراء تلك الهجمات مليشيات وفصائل مسلحة مدعومة من إيران.