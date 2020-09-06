شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاك إسرائيلي بحري وجوي للسيادة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل
ولفت بيان للجيش أمس إلى أن الانتهاك الإسرائيلي البحري ترافق مع آخر من الجو عبر طائرة مسيّرة من دون طيّار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي حلّقت في أجواء القرى اللبنانية المحرّرة، ثم عادت أدراجها.
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