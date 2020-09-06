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انتهاك إسرائيلي بحري وجوي للسيادة اللبنانية

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أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنّ زورقاً حربياً تابعاً لبحرية العدو الإسرائيلي أقدم على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 205 أمتار، حيث ألقى عناصره قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.

ولفت بيان للجيش أمس إلى أن الانتهاك الإسرائيلي البحري ترافق مع آخر من الجو عبر طائرة مسيّرة من دون طيّار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي حلّقت في أجواء القرى اللبنانية المحرّرة، ثم عادت أدراجها.

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