شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد والان نبدء بالتفاصيل

سقطت ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا، اليوم، على مطار بغداد الدولي غرب العاصمة العراقية بغداد. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن أحد هذه الصواريخ سقط على مرآب للسيارات في المطار المدني، مما أدى إلى تضرر 4 سيارات مدنية, مبينة أن الصواريخ الثلاثة اطلقت مِن منطقة الزيتون التابعة لقضاء أبو غريب غرب بغداد.

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