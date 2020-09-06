شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 12 وإجلاء 200 بسبب حرائق غابات سييرا في كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل
أصيب 12 شخصاً بينهما اثنان إصابتهما بالغة،كما أجلي أكثر من 200 شخص جواً اليوم بعد أن حاصرتهم الحرائق في منطقة تخييم في غابة سييرا الوطنية في كاليفورنيا الأمريكية.
وأوضح المتحدث باسم الغابات الوطنية دان تيون، في بيان له أن الحرائق اندلعت يوم الجمعة وتفاقمت مساء أمس السبت ليبلغ قطرها 56 ميلاً مربعاً (145 كيلو متراً مربعاً) وقطعت الطريق الوحيد المؤدي إلى ماموث بول كامبغراوند، ما عرض ما لا يقل عن 2000 مبنى للتهديد في المنطقة الواقعة على بعد 290 ميلاً (467 كيلو مترًا) شمال لوس أنجلوس، حيث وصلت درجات الحرارة في وادي سان فرناندو بالمدينة إلى 117 درجة (47 درجة مئوية)، مشيراً إلى أن الرياح وارتفاع درجات حرارة الجو ساعدا النار على الانتشار.
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