شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجّل 45 ألف إصابة و 892 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 45,405 إصابات مؤكدة و 892 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19). ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,226,879 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد وفياته 188,051 حالة وفاة.

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