ائتلاف دولة القانون يصدر بيانا بشأن هوية الناخبين

اصدر ائتلاف دولة القانون، الاحد، بيانا بشأن هوية الناخبين، فيما رفض استخدام اي هوية غير الهوية الصادرة عبر النظام البايومتري.

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "من المقدمات الخطيرة المبيّتة للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة وتزوير نتائجها، هو اعتماد هوية الناخب الالكترونية غير البايومترية بهدف حصد الاصوات تزويرا ومخالفة للقانون".

واضاف الائتلاف "لتلافي ما حصل في الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٨ نؤكد رفضنا المطلق لاستخدام اي هوية للناخبين غير الهوية الصادرة عبر النظام البايومتري"، داعيا "الكتل السياسية والمفوضية الى الالتزام بممارسة المنافسة القانونية الشريفة عبر اعتماد هويات لا يمكن التلاعب بها، لتكون الانتخابات نزيهة ومعبرةً عن اراء الناخبين".