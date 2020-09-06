دوري الامم الأوروبية.. سويسرا تفرض التعادل على المانيا

رياضة 2020-09-06 | 22:35 439 مشاهدة سقط منتخب ألمانيا في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام سويسرا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانت ياكوب بارك"، ضمن لقاءات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ألمانيا بهدف نظيف، سجله إلكاي جوندوجان في الدقيقة 14. وفي الشوط الثاني من اللقاء، تمكن سيلفان فيدمير من إدراك هدف التعادل لـ سويسرا في الدقيقة 57. هذا التعادل رفع رصيد المنتخب الألماني للنقطة الثانية، بعدما تعثر في الجولة الأولى أمام إسبانيا، ليتواجد بالمرتبة الثالثة في ترتيب المجموعة الرابعة، فيما تتذيل سويسرا المجموعة بنقطة واحدة.



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