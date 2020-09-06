2020-09-06 | 22:32
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تقدم سيرجيو راموس للاروخا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة للشوط الأول.
ثم أضاف راموس هدفًا ثانيًا له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 29، وعقب ذلك أحرز أنسو فاتي أول أهدافه مع المنتخب الإسباني، والثالث للماتادور في الدقيقة 32.
وفي الدقيقة 84 أحرز فيران توريس، الهدف الرابع لإسبانيا، لتنتهي المباراة بهزيمة أوكرانيا (4-0).
بذلك يتصدر المنتخب الإسباني مجموعته بـ4 نقاط، يليه أوكرانيا بـ3 نقاط، ثم ألمانيا بنقطتين، وسويسرا بلا نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر اسبانيا تكتسح اوكرانيا برباعية نظيفة في دوري الامم الاوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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