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اسبانيا تكتسح اوكرانيا برباعية نظيفة في دوري الامم الاوروبية

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2020-09-06 | 22:32

اسبانيا تكتسح اوكرانيا برباعية نظيفة في دوري الامم الاوروبية

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أمطر منتخب إسبانيا شباك نظيره الأوكراني بأربعة أهداف نظيفة في منافسات دوري الأمم الأوروبية.
والتقى المنتخبان اليوم على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن مباريات الجولة الثانية للمسابقة الأوروبية.

تقدم سيرجيو راموس للاروخا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة للشوط الأول.

ثم أضاف راموس هدفًا ثانيًا له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 29، وعقب ذلك أحرز أنسو فاتي أول أهدافه مع المنتخب الإسباني، والثالث للماتادور في الدقيقة 32.


وفي الدقيقة 84 أحرز فيران توريس، الهدف الرابع لإسبانيا، لتنتهي المباراة بهزيمة أوكرانيا (4-0).

بذلك يتصدر المنتخب الإسباني مجموعته بـ4 نقاط، يليه أوكرانيا بـ3 نقاط، ثم ألمانيا بنقطتين، وسويسرا بلا نقاط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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