رياضة 2020-09-06 | 22:28 1,632 مشاهدة استبعد النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا، من الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، بسبب ضرب الكرة بأحد مراقبي خطوط الملعب. وخسر دجوجوفيتش إرساله في الشوط الثالث عشر من المجموعة الأولى ليتأخر (6-5)، خلال مباراته أمام منافسه الإسباني بابلو كارينو بوستا. وضرب دجوكوفيتش "الغاضب" كرة إلى الخلف فاصطدمت بالفتاة، واندهش الصربي، رافعا يده وكأنه يعتذر لما اقترفت يده من ذنب عن طريق الخطأ ولكن ذلك لم يشفع له وتم استعاده من البطولة.

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كانت هذه تفاصيل خبر اقصاء دجوكوفيتش من ثمن نهائي بطولة اميركا للتنس بسبب تصرف 'غير رياضي' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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