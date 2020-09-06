الكاظمي والحلبوسي يجتمعان لمناقشة الموازنة العامة

اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، ان الاخير اجتمع مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمناقشة الموازنة العامة.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "عقد، اليوم الأحد، اجتماعاً مشتركاً برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2020".
واضاف "يأتي انعقاد هذا الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والنوّاب والمستشارين، ضمن منهجية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأجل وضع أفضل السبل والركائز التي تخدم الاقتصاد الوطني"، مشيرا الى ان "الاجتماع ناقش مسوّدة قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020، كونها واحدة من أهم أهداف المنهاج الوزاري للحكومة، وبما يضمن مراعاة مصلحة المواطن ومستواه المعاشي".
واكد ان "الاجتماع المشترك تطرق الى متابعة آخر خطوات إعداد ورقة الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن مناقشة الأطر العامة لموازنة الدولة للعام المقبل، 2021".
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