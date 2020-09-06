انتحار فتاة باطلاق النار على نفسها في المدائن

افاد مصدر امني، الاحد، بان فتاة انتحرت باطلاق النار على نفسها في المدائن.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فتاة من مواليد 2003 اقدمت مساء اليوم، على الانتحار بواسطة اطلاق النار على نفسها من مسدس ضمن حي الوحدة بقضاء المدائن".

واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".