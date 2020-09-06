تحريك دبابات تركية باتجاه الحدود اليونانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وسائل إعلام تركية، أن الجيش التركي نقل عدة دبابات في اتجاه الحدود مع دولة اليونان.
ويأتي التصعيد المستفز من أردوغان تجاه اليونان ليعمق التوتر في المنطقة وينذر بالانزلاق إلى نزاع مسلح مع اليونان وقبرص، ويأتي في أعقاب الإعلان التركي بإجراء مناورة عسكرية، غدا الأحد، شرق المتوسط.
فيما قالت صحف تركية إن جيش أردوغان بدأ في نقل تشكيلات من المدرعات والدبابات من حدودها مع سوريا إلى حدودها مع اليونان، وذلك مع تصاعد التوترات بين أنقرة وأثينا على خلفية الانتهاكات التركية المتكررة لسيادة اليونان على مياهها الإقليمية.
أردوغان يدق طبول الحرب.. مناورات عسكرية شرق المتوسط الأحد
فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أصدرته، السبت الماضي، أن المناورات العسكرية التي ستجرى الأحد، تحمل اسم "عاصفة المتوسط" ستستمر من 6 إلى 10 من سبتمبر/أيلول الجاري في شمال قبرص.
وستشارك في المناورات قوات جوية وبرية وبحرية تركية وقوات تابعة لشمال قبرص، التي لا تعترف بها أي دولة في العالم باستثناء أنقرة.
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