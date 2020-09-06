مصادر: البرهان في زيارة رسمية لإريتريا الإثنين

الخليج 365 - مها التلب - الخرطومالإثنين 2020/9/7 12:50 ص بتوقيت أبوظبي
كشفت مصادر مطلعة، الأحد، أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سيصل العاصمة الإريترية أسمرة، الإثنين، في زيارة رسمية.
وأشارت المصادر لـ"الخليج 365" إلى أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي سيكون في استقبال البرهان، مضيفة أن الأخير سيبحث مع أفورقي خلال الزيارة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".
وفي يونيو/حزيران الماضي زار الرئيس الإريتري الخرطوم، في زيارة رسمية استغرقت يومين.
وفي أغسطس/آب الماضي، تسلم البرهان، رسالة خطية من أفورقي، تتعلق بتقوية العلاقات الثنائية، في كل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وزار البرهان، مؤخرا، إريتريا، واتفق مع أفورقي، على فتح الحدود بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، عقب إغلاقها من قبل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لعام ونصف.
وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير/شباط 2018، بعد قيام حكومة البشير آنذاك بإغلاق الحدود؛ نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.
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