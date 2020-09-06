العرب يتضامنون مع ضحايا فيضانات السودان.. ويصرخون حزناً بهاشتاج #من_قلبي_سلام_للخرطوم

تضامنت مواقع التواصل الاجتماعي مع السودان في أزمة الفيضانات التي ضربته مؤخرًا وأسفرت عن مقتل 101 شخصًا وإصابة العشرات وتدمير آلاف المنازل.

وأطلق نشطاء مواقع التواصل عدد من الهاشتاجات للتضامن مع السودان، تصدر بعضها قائمة الأكثر تداولاً في مصر وعددًا من الدول العربية، ومنها "من قلبي سلام للخرطوم" الذي شارك به الآلاف من النشطاء والشخصيات العامة والفنانين في الوطن العربي، تضامنًا مع ضحايا الفيضانات.

وكانت وزارة الداخلية السودانية قد أعلنت، أمس السبت، أن الفيضانات تسببت في انهيار 24582 منزلاً تدميرًا كليًا، ونحو 40 ألفًا منزلاً آخر تضرروا جزئيًا، فضلاً عن تضرر ١٧٩ مرفقًا، و ٣٥٤ متجرًا ومخزنًا، ونفوق ٥٤٨٢ رأس ماشية، فيما تزال فرق الإنقاذ تقوم بواجبها في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت القوات المسلحة المصرية إرسال طائرتين عسكريتين، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحملان مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في السودان.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، تضامن الإمارات مع السودان.

وكتب محمد بن زايد تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها: "تضامننا مع السودان الشقيق لتجاوز محنته إثر السيول والفيضانات التي اجتاحته وأسفرت عن خسائر في الأرواح، وخالص تعازينا ومواساتنا إلى أسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب السوداني الشقيق من كل مكروه".

وشارك الأمير السعودي، سلطان بن خالد آل سعود، في هاشتاج "من قلبي سلام للخرطوم"، حيث كتب قائلاً: "اللهم احفظ أهلنا وإخواننا في دولة السودان الشقيقة والحبيبة وأسأل الله لهم تجاوز هذه الأزمة فكلنا مع هذا الشعب الطيب والكريم والمعطاء"

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أما الإعلامي الرياضي السعودي، وليد الفراج، فقد شارك في حملة التضامن قائلاً: "السودان وأهله الطيبين أهل الكرم والنخوة، قلوبنا جميعًا معهم في هذه الكارثة الطبيعية من فيضان النيل، اتمنى من الله أن تتضافر جهود كل الدول والشعوب المحبة لهذا البلد الكريم في تخفيف معاناة أهلنا هناك. قلبي معكم يا أهل العمامة الطيبة".

وكتب المعلق الرياضي الإماراتي، فارس عوض، قائلاً: "الصور مؤلمة وقاسية، المشاهد يعتصر لها القلب، ما يحدث في السودان الحبيب كارثة ومأساة حقيقة، أكثر من ١٠٠ حالة وفاة، ودمار لعشرات القرى، وتشريد آلاف الأسر، ضرر ما يقارب نصف مليون، وانهيار نحو ١٠٠ ألف منزلاً، رحماك يارب لطفك وعونك وكرمك بأهلها الطيبين، اللهم أحفظهم وفرج كربهم".

ونشر النائب البرلماني هيثم الحريري تدوينة على تويتر، قال فيها: "قلبي وعقلي ووجداني مع الشعب السوداني الشقيق في ظل الكارثة الإنسانية، أشكر وأثني على كل جهود الحكومة الداعمة لأهلنا في السودان، وأدعو الله أن يحفظ السودان وشعب السودان من كل شر وسوء".

وكتبت الفنانة شريهان تغريدة قالت فيها: "الله يحمي أهل السودان وشعبها الطيّب من قلبي سلام للخرطوم".

وأعلن ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من آثار الفيضانات، وغرد عبر حسابه قائلاً"وقوفًا مع الشعب السوداني الشقيق في مواجهة آثار الفيضانات والسيول التي اجتاحت عددًا من الولايات السودانية، وجهنا هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين، وخالص تعازينا لأسر الضحايا وندعو الله أن يَمن على المصابين بالشفاء العاجل"

كما نعى الفنان محمود حميدة، عبر صفحته على موقع "فيس بوك" ضحايا الفيضانات، حيث نشر عددًا من صور الكارثة التي ضربت السودان، معلّقاً عليها بالقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص العزاء لأهل السودان فى ضحايا السيول والفيضانات".

وتتوقع وزارة المياه السودانية، أن يكون فيضان هذا العام أكبر من فيضان 1998 الذي دمّر عشرات الآلاف من المنازل في ولايات عدة وشرّد أكثر من مليون شخص.

ووفقاً لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "OCHA"، فقد تضرّر أكثر من 380 ألف شخص حتى الآن في جميع أنحاء السودان.