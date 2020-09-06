إحباط هجوم بطائرة مفخخة تجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن تدمير طائرة مسيّرة حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية كانت متجهة للسعودية.

وقال التحالف، في بيان نقلته قناة "العربية" الإخبارية، إن المليشيات الحوثية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والاعيان المدنية مشدداً التصميم على تحييد وتدمير القدرات الحوثية وفق القانون الدولي الانساني.

يأتي هذا بعدما أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، أنه تمكن من إسقاط وتدمير 23 طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي خلال شهر أغسطس الماضي في جبهات القتال بمحافظات صنعاء وصعدة والجوف والبيضاء.

وبحسب وحدة الرصد التابعة للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فإن هذه الطائرات تنوعت بين المفخخة والاستطلاعية التي تحاول تصوير مواقع وتمركزات قوات الجيش، مضيفاً أن غالبيتها إيرانية الصنع.

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وأضافت الوحدة أن عدد الطائرات الحوثية المسيرة التي أسقطها الجيش في جبهات القتال بمديرية نهم شرقي صنعاء، بلغ 11 طائرة مسيرة مفخخة واستطلاعية.

وأشارت وحدة الرصد إلى أنه تم إسقاط 5 طائرات مسيرة مفخخة واستطلاعية في جبهات قانية بمحافظة البيضاء، و6 طائرات مسيرة مفخخة واستطلاعية في جبهات القتال بمحافظة الجوف، فيما أسقط الجيش طائرة مسيرة تحمل متفجرات في جبهة باقم بصعدة.

يشار إلى أنه تم إسقاط عشرات الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية الحوثية في الجبهات التي تشهد عمليات عسكرية ضد الميليشيات، وذلك خلال الأيام الماضية.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، قد ذكر أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.