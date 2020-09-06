شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تعليم البرلمان" يوضح كيف تدعم الدولة الطلاب المتفوقين غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا فى دعم المتفوقين والمبتكرين بصفتهم كنز مصر الحقيقى وثروتها فى مساعدتها بخطط التطوير والتنمية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يكفل بتوفير كافة آليات الدعم لهم وبالأخص لغير القادرين.

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتخصيص عدد 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الاهلية الجديدة التى تم إنشاؤها بالتؤمة مع الجامعات الدولية، تمول قيمتها من صندوق تحيا مصر والتى من المتوقع أن تكون فيها الأولوية لغير القادرين، هذا بجانب المنح التى تتحصل عليها وزارة التعليم العالى من الجامعات الخاصة وتقوم بتخصيصها للطلبة المتفوقين، موضحا أن الحكومة والمحافظين يعملون سنويا على تكريم أوائل الثانوية العامة تدعم المتفوقين يتم تكريم أوائل الثانوية العامة والمحافظات.

وشدد رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، أن الدولة بكافة قطاعاتها تقوم بدعم المتفوقين، مؤكدا أن هناك دعما كاملا يحصل عليه الطالب غير القادر وإعفاؤه من كافة المصروفات للكتب الدراسية وحصوله على مكافأة للتفوق وذلك بمجرد تقدمه بطلب لرعاية الشباب داخل الكلية، موضحا أن السوشيال ميديا ليست هى العامل فقط للحصول على امتيازات الإعفاء فبالفعل الدولة والحكومة توفر آليات داخل كل كلية تضمن دعم غير القادرين سواء المتفوقين أو غير المتفوقين .

Advertisements

وأشار إلى أنه وبصفة عمله كرئيس جامعة مسبقا، كان يتلقى الكثير من مطالبات توجيه الدعم من رجال الأعمال لصالح غير القادرين ومن ثم كان يتم فحص الطلبات المقدمة وإعفائهم، لافتا إلى أن قصة بائع الفريسكا هى قصة مشرفة لشاب مصرى تفوق وحرص على العمل لمساعدة أسرته والدولة حريصة على دعمه ودعم من هو مثله لاستكمال مسيرته فى التعليم.

وتابع قائلا: إن "الدولة أيضا قامت ولأول مرة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والموهوبين والذى يمكن من خلاله دعم المتميزين لتمكينهم من الابتكار والبحث العلمى".