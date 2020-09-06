شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: موجة كبيرة من الانشقاقات الضخمة داخل الإخوان خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سمير راغب رئيس المؤسسة العربية، أن جماعة الإخوان ستشهد موجة كبيرة من الانشقاقات الضخمة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اختيار إبراهيم منير قائما بأعمال مرشد الإخوان، وفى ظل الانقسامات الحادة التي تشهدها الجماعة خلال الفترة الراهنة.

وأضاف رئيس المؤسسة العربية، في تصريحات لبرنامج الآن، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية دينا زهرة، أن هناك عددا كبيرا من عناصر الإخوان يرى أن الجماعة تنهار بسبب تصرفات قياداتها، كما أن هناك مجموعة من المنتفعين داخل الجماعة يرون الآن أنها لم تعد تعطى لهم أموالا كما كانت في السابق وكل هؤلاء سيعلنون انشقاقهم من التنظيم.

وأوضح رئيس المؤسسة العربية، أن أزمة جماعة الإخوان ستتزايد مع اختيار إبراهيم منير قائما بأعمال المرشد، حيث ستشهد الجماعة جفافا كبيرا من حيث التمويل، خاصة أن إبراهيم منير متهم بالعديد من قضايا الاختلاسات المالية.