شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم ينتهى.. خبير بالحركات الإسلامية يكشف أسرار تمرد قواعد الإخوان على أمراء الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منير أديب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن التنظيمات المتطرفة دائمًا ما تعتمد على الآلة الإعلامية فى نشر الخطابات المتطرفة، حيث تعتمد جماعة الإخوان على القنوات المحرضة في الخارج لبث أفكارها الإرهابية على المصريين.

وأضاف الخبير في شئون الحركات الإسلامية، في تصريحات لبرنامج الآن، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية دينا زهرة، أن الآلة الإعلامية أداة تستخدمها هذه الجماعات المتطرفة لإيصال صوتها للمجتمع الخارجى، متابعا: هؤلاء – أى الإخوان - فشلوا فى إقناع المجتمع الخارجي بأفكارهم، ولفظهم المجتمع المصرى.

واستطرد الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية: تنظيم الإخوان انشطر إلى جماعات ومجموعات، وهذا التنظيم سيتحلل بشكل كبير، موضحا أن قواعد الإخوان انشقوا على بعضهم البعض، وأصبح هناك حالة تمرد للقواعد على أمراء الدم والقيادات، والتنظيم الآن ينتهى، وهناك انتشار لحالات فساد مالى وأخلاقى لقيادات الإخوان خلال الفترة الراهنة.