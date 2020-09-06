شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل اللجنة العليا لشئون جائزة الدولة للمبدع الصغير وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينص مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، الذي أقره مجلس النواب نهائيا، على أن تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة وتضم:

ــ الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله.

ــ الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ــ رئيس دار الأوبرا المصرية. ــ رئيس المركز القومى لثقافة الطفل.

ــ المستشار القانوني لوزير الثقافة. ــ ثلاثة من الشخصيات البارزة فى مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل فى شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد.

ــ يكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة. ــ يصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، دون تقاضى أعضائها أي مقابل مادى. كما حددت المادة الرابعة من القانون اختصاصات اللجنة العليا ودورها كالتالي:

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ــ تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة وميعاد التقدم لها.

ــ وضع الأسس والقواعد التى تلتزم بها لجان الفحص فى ممارسة اختصاصها وتحديد نظام العمل الداخلى لكل منها.

ــ اعتماد نتائج أعمالها بالإضافة إلى وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا، ولجان الفحص والنظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة.

كما تختص بإعداد تقرير بنتيجة أعمال الفحص يعرض على وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة، ومن بينها :

ــ إعداد تقرير يعرض على وزير الثقافة بنتيجة أعمال لجان فحص الأعمال المقدمة لنيل الجائزة.

ــ مواعيد اجتماعات اللجان وآلية إصدار قراراتها. وينص مشروع القانون علي إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير تمنح سنويا بقيمة مالية قدرها مائتى ألف جنيه بحد أدنى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة، وأن يتم نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة ويمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة، وينص على أن يصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التى تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين.