120 جنيهًا للسكني.. برلماني: تخفيض جديد في أسعار التصالح في مخالفات البناء بالمرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلن النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب، تخفيض جديد في أسعار التصالح في مخالفات البناء بحي المرج، وذلك عقب اجتماعه مع المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.
وجاءت الأسعار الجديدة للشوارع أقل من 10 أمتار 120 جنيهًا للسكني و130 جنيهًا للتجاري.
كما يبلغ سعر التصالح في الشوارع من 10 أمتار حتى 25 مترًا نحو 180 جنيهًا للسكني.
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