قتل وخطف وسرقة.. الأمن العام يكشف غموض 157 جريمة في أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حصيلة جهود قطاع الأمن العام خلال الشهر المنقضي. جهود ضباط الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أسفرت عن الإيقاع بـ40 تشكيلا عصابيا ضموا 126 متهما ارتكبوا 210 حوادث. وكُللت جهود القطاع بكشف غموض 157 حادثا متنوعا بإجمالي 264 متهما في وقائع (قتل، خطف، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد) إضافة إلى إعادة 29 سيارة مُبلغ بسرقتها. يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين.

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