190 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهـرة في أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة رضا حسين عبدالتواب، في شهر أغسطس الماضي حوالي 101 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية، بعدد طرود إجمالي 9 آلاف و839 طردًا بوزن إجمالي 2131 طنًا و355 كيلوجرام.
كـما تم الإفراج عــن 131 شـهادة سحب جزئية بعدد 12 ألف و554 طردًا بوزن إجمالي 2614 طنًا و808 كيلو جرامات، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامـة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر أغسطس الماضي حوالي 20 مليون و777 ألف و167 جنيهًا وإجمالي الغرامات 25 ألف و447 جنيهًا.
بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خــلال نفس الفترة 149 مليون 050 ألف 972 جنيهًا، وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليون و675 ألف 393 جنيهًا، والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخـنة 837 ألف و696 جنيهًا وإجمالي المصاريف الإداريـة ودمغــة تنمية الـموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 4 آلاف و780 جنيهًا.
وبلغ إجـمالي ضريبة المهن الحرة لشهر أغسطس 2020 حوالي 7 آلاف و500 جنيه، وبلغ إجمالي رسم تنمية الموارد المالية للدولة لشهر أغسطس 2020 حوالي 3 ملايين و661 ألف و573 جنيهًا، وخـلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بجمرك الصادر بالإدارة العامــة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالي 14 مليون و457 ألف و553 جنيهًا.
وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامـة لجمارك الدخـان بالقاهرة، خلال شهر أغسطس 2020 حوالي 190 مليون و518 ألف و316 جنيهًا.
كانت هذه تفاصيل خبر 190 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهـرة في أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.