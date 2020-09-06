الدفاع الروسية: الطيران الاستراتيجي الأمريكي يتدرب على توجيه ضربات لموسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)
كشف وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن الطائرات الاستراتيجية الأمريكية تتدرب على توجيه ضربات ضد الأراضي الروسية.
وقال شويجو في تصريحات لقناة "روسيا-24" التلفزيونية، اليوم الأحد، إن ما يثير قلق موسكو هو شروع الطيران الأمريكي بعيد المدى في تنفيذ عمليات تحليق قرب حدود روسيا، وتقوم طواقمها بمحاكاة توجيه ضربات صاروخية ضد أراضيها، "بما في ذلك باستخدام عدد كبير من الطائرات".
وأشار الوزير، إلى أنها "المرة الأولى بعد مرور أحداث كثيرة، التي تقترب فيها هذه الطائرات - وهي طائرات بي-52 بعيدة المدى - من حدودنا".
كما أشار شويجو إلى تنامي أنشطة طائرات الاستطلاع التابعة لحلف الناتو على مشارف روسيا، موضحا أن الطائرات الروسية أقلعت 10 مرات، في الفترة ما بين 24 أغسطس و3 سبتمبر، لمرافقة طائرات الاستطلاع الأجنبية فوق مياه البحر الأسود وبحر البلطيق وبحر بارنتس على مقربة من الحدود الروسية.
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