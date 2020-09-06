إحباط بيع لحوم حيوانات نافقة في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:
أحبطت حملة مشتركة من التموين، والطب البيطري، والصحة في كفر الشيخ، اليوم الأحد، محاولة بيع لحوم حيوانات نافقة بأحد محال الجزارة، في نطاق مركز بيلا.
شكلت حملة من رضا داود مفتش جهاز الرقابة التموينية بمديرية التموين، والدكتور محروس حمد، والدكتور رامي سلامة من الطب البيطري، ووليد عبدالسلام مفتش أغذية بالصحة، وذلك للمرور على المحال والأسواق، لضبط المخالفين منهم، وفق توجيهات من الرقابة الإدارية بالمحافظة.
أسفرت الحملة عن ضبط لحوم حيوانات نافقة عبارة عن عجل جاموس ذكر يزن 100 كيلو، وأنثى بقري تزن 180 كيلو، بإجمالي 280 كيلو، جرى ذبحها بعد نفوقها لدى أحد محال الجزارة، وكان يجرى طرحها للبيع على المواطنين بأنها لحوم حيوانات حية.
جرى التحفظ على اللحوم المضبوطة، قبل بيعها للمواطنين، تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.
حرر بذلك المحضر رقم 1592 لسنة 2020 جنح مركز شرطة بيلا، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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