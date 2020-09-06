7 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:
أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي "أسيوط / البحر الأحمر".
تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، بورود بلاغ من الإسعاف بانقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط/ البحر الأحمر، ووجود مصابين.
تبين من المعاينة الأولية، انقلاب سيارة ملاكي رقم " 4699 ص ا ف" على طريق البحر الأحمر، وأسفر الحادث عن إصابة "ف. ر. م" 81 عامًا، و"زهرة.ص. ف" 30 عامًا، و"أبوالحسن. م. ا" 38 عامًا، و"مالك. ا.م" 12 عامًا، و"زينب. ا. .م" 12 عامًا، و"محمد. ا. م" 7 سنوات، و"نور. ا. م" 5 سنوات، جرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج.
وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
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