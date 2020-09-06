هولندا تُسجل 925 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت هولندا، اليوم الأحد، 925 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة بالجائحة منذ 19 أبريل الماضي ليبلغ إجمالي المصابين فيها 74787 إصابة، وفقاً لوكالة الأنباء

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وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، أنه سُجّلت حالتا وفاة جديدتان بالجائحة ليبلغ إجمالي الوفيات 6243

حالة وفاة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.