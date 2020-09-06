اليونان تُسجل 144 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت سلطات الصحة اليونانية، اليوم الأحد، تسجيل 4 وفيات و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية، فقد تضمنت الإصابات الجديدة

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24 شخصا قادما من الخارج.

يُشار إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية الأزمة ارتفع إلى 11 ألفا و544 حالة، توفي

منهم 284 شخصاً.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.