رئيس وزراء باكستان: قادرون على الدفاع عن أمننا

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأحد، أن سعي بلاده لتحقيق السلام يجب ألا يفسر كضعف منها، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الباكستانية قادرة على الدفاع عن أمن البلاد، ومستعدة للرد على أية مغامرة.

وقال خان - خلال كلمته أثناء الاحتفال بيوم الدفاع الباكستاني، وفقا لما

ذكرته صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - "إن العالم يتفهم رغبة باكستان لتحقيق السلام من أجل الرفاهية الاقتصادية والازدهار لشعوب المنطقة، وقد أثبتت الأمة الصامدة والجيش الباكستاني مرارًا وتكرارًا أنهما قادران تمامًا على الدفاع عن البلاد".

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني" أن القوات المسلحة الهندية تتصرف بعدوانية على خط السيطرة وأن هذا الاستفزاز يهدف إلى تحويل انتباه العالم عن أفعالها غير القانونية في كشمير".

یُذکر أن يوم الدفاع هو عيد وطني يُحتفل به في باكستان في 6 سبتمبر من كل عام، للاحتفاء بالتضحيات التي قدمها الجنود الباكستانيون في الدفاع عن حدودها خلال حرب 1956.