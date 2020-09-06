السيادة السوداني: اتفاق جوبا للسلام خاطب جذور المشكلات

قال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، المتحدث باسم وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام، إن اتفاق السلام الذي وقع مؤخرًا بالأحرف الأولى في جوبا، يختلف عن الاتفاقيات السابقة، كونه خاطب جذور المشكلات، وضم معظم الحركات المسلحة.
وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم الأحد - إن التعايشي قدم
وتناول عضو مجلس السيادة الانتقالي تاريخ وطبيعة الصراع في السودان، مشيرا إلىأن اتفاق جوبا أقر نظام الحكم الفيدرالي، ويضمن قسمة الثروة والتوزيع العادل للموارد، كما يشمل قضايا عدة، منها الأرض والنازحين واللاجئين.
وأعرب التعايشي عن أمله في أن تلتحق "الحركة الشعبية - شمال - بقيادة عبدالعزيز الحلو" و"حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور" إلى مسيرة السلام.
في غضون ذلك، قدم وزير الدفاع السوداني اللواء يس إبراهيم يس، عرضا حول اتفاق الترتيبات الأمنية، الذي تم توقيعه بجوبا مؤخرا.
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