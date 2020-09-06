التحالف الدولي: تنفيذ 35 ألف ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا

أعلن التحالف الدولي، اليوم الأحد، تنفيذ 35 ألف ضربة جوية ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، منذ تأسيسه عام 2014.
نيوز) العراقية، إن "التحالف الدولي ضد داعش تأسس عام 2014، وكان لإقليم كردستان العراق دور فاعل في الحرب ضد التنظيم".
وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد مايلز كاجينز، حسبما أفادت قناة (السومرية
وأضاف كاجينز، الذي يزور أربيل حاليا، أن "التحالف أجرى 35 ألف عملية جوية ضد التنظيم، كما دعم التحالف القوات العراقية والبيشمركة من خلال التدريبات وتقديم الاستشارة والمساعدات العسكرية".
وأشار كاجينز، إلى أن التحالف قدم الاستشارة لأكثر من 300 ألف عنصر من الجيش العراقي وقوات البيشمركة.
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