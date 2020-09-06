حمدوك يُؤكد حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل في البلاد

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يخاطب جذور الأزمة السودانية، ويسمح بعودة اللاجئين والنازحين ويُلبي كافة طموحات الشعب السوداني.



وأوضح حمدوك، لدى لقائه اليوم الأحد، وفد "تجمع المهنيين السودانيين" (أحد أبرز مكونات قوى "الحرية والتغيير")، أن

السلام سيكون شاملا باستيعاب كل المجموعات المعنية من الحركات المسلحة.

وقال رئيس الوزراء، إن التواصل بشأن عملية السلام مع عبدالعزيز الحلو، قائد "الحركة الشعبية – شمال"، وعبدالواحد نور، قائد "حركة تحرير السودان"، لم ينقطع إطلاقًا.

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وفي سياق مناقشة التحديات الاقتصادية، شدد رئيس الوزراء السوداني، على أن الرقابة مسئولية مشتركة بين الولاة الذين تم تعيينهم مؤخرًا وبين المجتمع المدني والمهنيين وشباب لجان المقاومة والتغيير والخدمات.

وأفاد بأن الحكومة ماضية في تطبيق برامج تسهم في تجاوز هذه التحديات.

وأكد الطرفان أهمية الدور القوي المرتجى من القوى السياسية والأجهزة الإعلامية لدفع عملية السلام، وإجهاض القوى المعادية التي تسعى لعرقلة السلام والاستقرار مقابل مصالح ضيقة.