المغرب يُسجل 2234 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 32 حالة وفاة و2234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة المغربية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في مملكة المغرب ارتفع إلى 72,394 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1361 حالة وفاة،وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.
وأشارت الصحة المغربية إلى تسجيل 1345 حالة شفاء جديدة من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 55,274 شخصًا.
وبحسب بيانات الصحة المغربية، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج تحاليلهم السلبية بلغ 1,997,659 حالةمنذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.
وأكدت وزارة الصحة المغربية ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسئولية.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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