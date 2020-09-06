مالي تُسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في مالي، تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 722 فحصاً، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة

المالية اليوم الأحد، أنه تم شفاء 13حالة ليصل الإجمالي 2233 حالة، مشيرا إلى وصول الوفيات إلى 126 شخصا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.