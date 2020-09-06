الأشد منذ نحو 100 عام .. فيديو يرصد حجم أضرار الفيضانات التي اجتاحت السودان

أظهر مقطع للفيديو التقط بطائرة مسيرة حجم الدمار الذي خلفته فيضانات السودان، وبيّن كيف غمرت المياه الشوارع والمنازل، وأدت إلى أضرار بشرية ومادية جسيمة، في كارثة هي الأسوأ منذ 100 عام.

وتعيش معظم ولايات ومناطق السودان أوضاعا كارثية، بعد أن زاد عدد قتلى الفيضانات التي تشهدها البلاد على 100 قتيل، وشردت مئات الآلاف من السكان، وأدت لانهيار أكثر من 100 ألف منزل.

وإزاء تفاقم الوضع في البلاد قرر مجلس الأمن والدفاع -وهو أعلى هيئة أمنية في البلاد- اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، كما أعلن حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وكانت وزارة المياه والري قد أعلنت أن منسوب النيل الأزرق ارتفع إلى 17.58 مترا (57 قدما)، ووصفته بأنه "مستوى تاريخي منذ بدء رصد النهر في العام 1902″، وكانت القيمة السابقة 17.26 مترا.

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ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/حزيران ويستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات وسيولا.



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