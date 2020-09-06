قضية نافالني… برلين تمهل وتنذر موسكو بفرض عقوبات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - المواجهة الألمانية الروسية بشأن أليكسي نافالني اشتدت الأحد، بعدما وجهت برلين انذارا الى موسكو بفرض عقوبات إذا لم تقدّم الأخيرة “في الأيام المقبلة” توضيحات حول قضية تسميم المعارض، فيما اتهم الكرملين ألمانيا بتأجيل التحقيق، بحسب (أ ف ب).

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال لصحيفة “بيلد”، “تحديد مهل أمر لا يساعد أحدا، لكن إذا لم يساهم الجانب الروسي في الأيام القليلة المقبلة في توضيح ما حدث، فسنضطر إلى مناقشة ردّ مع شركائنا”.

وأضاف أنه إذا ما تقرَّر فرض عقوبات فلا بد من أن تكون “محددة” الأهداف.

ومساء الاحد، اعتبر ماس عبر القناة التلفزيونية الالمانية العامة (ايه آر دي) ان “اي استبعاد مسبق” لتداعيات محتملة لقضية نافالني على مشروع خط الغاز نورد ستريم 2 بين روسيا واوروبا “سيكون امرا خاطئا”.

ولا يزال المعارض الروسي الرئيسي أليكسي نافالني يخضع للعلاج في مستشفى في برلين.

وأعلنت الحكومة الألمانية هذا الأسبوع أن هناك “أدلة قاطعة” على أن نافالني تعرّض لعملية تسميم من جانب روسيا أثناء جولة انتخابية بغاز أعصاب سام من مجموعة “نوفيتشوك” التي تمّ تطويرها في الحقبة السوفياتية لأغراض عسكرية.

وحضّت #برلين ودول غربية أخرى موسكو مرارا على توضيح ملابسات عملية التسميم.

لكن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قال الاحد لشبكة سكاي نيوز “من الصعب جدا” التفكير في تفسير آخر “معقول” غير ذلك مضيفا “من الواضح أن نوفيتشوك قد تم استخدامه”.

Advertisements

من جانبها، انتقدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا برلين “لتأخرها في عملية التحقيق التي تطالب بها” عبر عدم إحالة الوثائق الموجودة في الملف. وكتبت على فيسبوك “عمدا؟” مشيرة إلى أن ألمانيا تمارس “لعبة مزدوجة”.

وفي هذا الاطار، لفت وزير الخارجية الالماني مساء الاحد الى “مناورة لتحويل الانظار” من جانب #موسكو، مضيفا “اخشى ان نواجه مناورات كثيرة في الايام المقبلة”. واكد انه وافق مبدئيا على طلب التعاون القضائي الذي قدمته روسيا للاطلاع على الملف الذي تدرسه نيابة برلين.

وفي وقت سابق، اتهم بشكل مباشر الدولة الروسية بالتسميم.

وقال ماس “هناك مؤشرات عدة في هذا الاتجاه، لهذا السبب على الجانب الروسي الردّ الآن”.

وأكد أنه “عثر في الماضي على المادة القاتلة التي تم تسميم نافالني بها في حوزة السلطات الروسية. لا يحظى إلا قلة من الناس بالقدرة على الوصول إلى نوفيتشوك واستخدم هذا السم من جانب الأجهزة الروسية في الهجوم على العميل السابق سيرغي سكريبال”، الذي تعرّض لحادثة مشابهة في مدينة سالزبري الإنكليزية عام 2018.

وبالنسبة الى العقوبات، اشار ماس الى امكان تجميد مشروع “نورد ستريم 2” لخط أنابيب الغاز الذي بات انجازه وشيكا، ويُفترض أن يزوّد ألمانيا وأوروبا الغاز الروسي. والمشروع الذي انتقدته واشنطن مرارا ذو أهمية بالغة بالنسبة لألمانيا.