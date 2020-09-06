ترامب يتراجع في استطلاعات الرأي ويتقدم في مكاتب المراهنات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - يتقدم المرشح الديموقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري في معظم استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 3 تشرين الثاني. الا ان مكاتب المراهنات ترى واقعا مختلفا وتضع كل ثقلها خلف دونالد ترامب، بحسب وكالة (ا ف ب).

وبعدما تخلف الرئيس الجمهوري الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، عوض بضع التراجع خلف بايدن منذ أواخر تموز.

وبالنسبة لبعض وكلاء المراهنات الأوستراليين والبريطانيين، لا يزال ترامب المرشح الأوفر حظا.

والمراهنة على نتائج الانتخابات الوطنية أو المحلية غير قانوني في الولايات المتحدة، لكن الراغبين يمكنهم القيام بذلك عبر مواقع المراهنة الأجنبية، والتي يمكن للأميركيين الوصول إليها في بعض الأحيان.

والرهان بـ100 دولار على فوز ترامب اليوم يمكن أن يجلب للمقامر 190 دولارًا إذا حقق الفوز.

وقال روبرت آدامز، المتحدث باسم شركة المراهنات البريطانية وليام هيل التي تلقت أكثر من 1,3 مليون دولار في المراهنات الانتخابية “بلا شك عاد الزخم لصالح الرئيس ترامب”.

وأوضح لي برايس، المتحدث باسم الشركة الأيرلندية بادي باور، أنه بعد تباطؤ النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا، “بدأ الاهتمام ينتعش مجددا في الأسابيع الأخيرة”.

وقال برايس لوكالة فرانس برس: “نعتقد أن عامل وجود ترامب سيثير بالتأكيد اهتمام العملاء”. ويأمل كثر ممن يراهنون على ترامب الآن بان يتكرر سيناريو 2016، عندما تفوق قطب العقارات الثري على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.

-سلوك “مخيف”-

جمعت شركة المراهنات البريطانية بيتفير 10 ملايين جنيه استرليني (13,3 مليون دولار) في السباق على البيت الأبيض منذ 23 آب، عشية مؤتمر الترشيح الجمهوري. وبذلك يصل مجموعها حتى الآن إلى 72 مليون جنيه، مقارنة بـ33 مليون جنيه في المرحلة نفسها من الحملة في 2016.

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وأوضح المتحدث دارين هيوز أن بيتفير تأمل بتجاوز حصيلتها القياسية البالغة 199 مليون جنيه استرليني عام 2016، والتي جاء نصفها بعد إغلاق مراكز الاقتراع.

وبعيدًا من الحدث الانتخابي الرئيسي، تراهن بادي باور على بعض القضايا الغريبة: هل يطلو ترامب البيت الأبيض باللون الذهبي (500-1)؟ هل سيملك مطارا في المكسيك يحمل اسمه (66-1)؟.

لكن برايس يقول إن الاهتمام بهذه الأنواع من المراهنات تضاءل قليلاً.

ويضيف: “ترامب بات أقل سخافة وغرابة ومرحا”، واصفا سلوك الرئيس الحالي بأنه “مخيف تماما”.

ووضع ماثيو كولينز، وهو مستشار مبيعات أوسترالي يبلغ 29 عامًا، 21 رهانًا منفصلاً قبل المؤتمر الجمهوري جميعها تقريبًا على ترامب.

واختار الشاب الأوسترالي الرئيس للفوز مجددا في تشرين الثاني.

وإجمالا، دفع نحو 20 ألف دولار أوسترالي 14,570 دولارا أميركيا مراهنين أن بايدن سيختار كامالا هاريس نائبة له وهو ما حصل فعلا.

وقال كولينز، الذي يصف نفسه بأنه يميل سياسيا إلى اليسار، ان ترامب اكتسب زخمًا منذ مؤتمر حزبه في أواخر آب، في أعقاب مؤتمر الديمقراطيين.

وأضاف: “يبدو أن الجمهوريين يحبون أميركا. إنهم لا يكرهون بلدهم. لم الحظ ذلك في مؤتمر الحزب الديموقراطي لذا أعتقد أن رسالتهم ليست مقنعة”.