كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس التركي يعيش وهم العثمانية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ما زال يتوهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بإمكانه إحياء الدولة العثمانية ومن هذا المنطلق تأتي تحركاته في سوريا والعراق وليبيا حيث يمتد هلال الأطماع التركية من جبال كردستان العراق وشمالي سوريا إلى ليبيا مرورا بتونس التي تشكل بوابة أوروبا بالضفة الجنوبية للمتوسط وصولا إلى مساحات واسعة من شمال اليونان وجزر بحر إيجه الشرقية ومن أجل تحقيق "الوهم التركي".

وتفتعل أنقرة النزاعات وتؤججها بالتدخل العسكري فمنذ 2003 تتزايد تدخلات تركيا العسكرية في شمال العراق متحججة بمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني كما مثلت الأزمة السورية منذ 2011 فرصة مواتية للأتراك لاقتطاع جزء كبير من الشمال السوري، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وفي ليبيا أبرمت تركيا اتفاقا عسكريا مع حكومة فايز السراج في طرابلس يسمح لتركيا بالتواجد العسكري عبر القواعد البرية والبحرية كما وافق البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا وأرسلت كذلك قوات نظامية وآلاف المرتزقة إلى هناك أما قطر فقد أقامت تركيا قاعدتين عسكريتين فيها وبات يفتعل الأزمة تلو الأخرى مع اليونان وقبرص في المتوسط للاستيلاء على أجزاء منهما وتحقيق أوهامه الاستعمارية.

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وادعى نائب أردوغان أن "أنقرة لن تتنازل عن الأولويات الأمنية لبلدنا ولقبرص التركية ولا غنى عن الحلول الدبلوماسية في شرق البحر المتوسط"، وقال وزير يوناني إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعيش وهم إحياء الإمبراطورية العثمانية؛ وأكد: "قادرون على التصدي لهذه الأطماع".

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ووجه الرئيس التركي، أمس السبت، تهديدا لليونان بسبب التوترات المتصاعدة في شرق البحر المتوسط، قبل يوم من بدء قواته تدريبات عسكرية في المنطقة.

وقال أردوغان في كلمته "سيفهمون أن تركيا لديها القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق غير الأخلاقية"، في إشارة إلى إلى المناطق المتنازع عليها التي تطالب بها اليونان وقبرص كمناطق اقتصادية خالصة.

ودخلت تركيا واليونان، في نزاع محتدم بشكل متزايد بشأن الغاز والنفط في المنطقة منذ أن نشرت تركيا سفينة استكشاف الشهر الماضي.

