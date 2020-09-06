عبر مسؤولو فريق ريال بيتيس الاسباني عن رغبتهم في التعاقد مع نجم المنتخب الوطني سفيان بوفال، بهدف تعزيز صفوفه تحضيرا لفعاليات الموسم الرياضي المقبل. وكشفت صحيفة “إستايو يبورتيفو” عن اهتمام مسؤولي فريق عاصمة الأندلس بالاستفادة من خدمات الدولي المغربي سفيان بوفال، الذي سبق له خوض تجربة احترافية بالدوري الاسباني رفقة فريق سيلتا فيغو. وشدد المصدر ذاته على كون الفريق الانجليزي خفض قيمة بوفال إلى 4 ملايين أورو علما أن قيمته في سوق الانتقالات العالمية، وفق أرقام الموقع المتخصص “ترونسفير ماركيت” تقدر بـ 8 ملايين أورو. ولعب بوفال موسم 2018-2019 بفريق سيلتا فيغو، وشارك في 35 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف كما كان وراء 4 تمريرات حاسمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر ساوتهامتن خفض سعره إلى 4 ملايين أورو.. فريق إسباني “يسعى” إلى التعاقد مع نجم المنتخب الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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