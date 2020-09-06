وفاة طفلة (6 سنوات) من جراء الإصابة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، وفاة طفلة (6 سنوات) من الضفة الغربية المحتلة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بأحد مستشفيات البلاد.

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