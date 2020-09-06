مصرع شاب من النقب إثر حادث طرق بين مركبتين إحداهما عسكريّة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب عربي من النقب، مساء الأحد، مصرعه، وأُصيب شخصان آخران، في حادث طرقٍ بين مركبتين، إحداهما عسكريّة، على شارع رقم "222" بالقرب من قاعدة "تسئليم" العسكرية، جنوبيّ البلاد.
وتعرّض أحد الشخصين المُصابين بالحادث، إلى جراح خطيرة، فيما وُصفت جراح الآخر بالمتوسطة.
وجاء في التفاصيل، أن المركبة العسكرية، اصطدمت بمركبة خاصة من الخلف.
وقدّمت طواقم طبية، وصلت إلى المكان، الإسعافات الأولية للمُصابين، وتمّ نقلهما بسيارات إسعاف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.
وأشارت المصادر الطبية إلى أن أحد المُصابين على ألاقل، جندي.
وقالت الشرطة في بيانها، إن "بلاغا وصل عن حادث سير بين مركبتين على شارع رقم 222 بالقرب من قاعدة تسئليم العسكرية، حيث أصيب فيها عدد من الأشخاص. وقد وصلت إلى المكان قوة من الشرطة وخبير سير شرع بالتحقيق في ملابسات الحادث".
وكان الشاب أحمد سالم أبو عديسان (22 عاما)، من قرية بير هداج في النقب، قد لقي مصرعه، قبل ثلاثة أيام، جرّاء انقلاب مركبة في مدينة بئر السبع.
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