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شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يحث على الابتعاد عن النميمة والان مع التفاصيل
الأحد 6 سبتمبر 2020
حث البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية على الابتعاد عن النميمة، معتبراً أنها أسوأ من فيروس كورونا ومن الممكن استخدامها لتقسيم الكنيسة الكاثوليكية.
وقال خلال عظته الأسبوعية، الأحد، من نافذته المطلة على ساحة القديس بطرس: "رجاء يا إخوتي وأخواتي.. دعونا نبذل جهداً للكف عن النميمة.. إنها وباء أسوأ من (كوفيد- 19)".
وأضاف البابا فرنسيس في تصريحات مرتجلة: "الشيطان هو النمّام الأكبر، ودائماً ما يقول أشياء سيئة عن الآخرين لأنه الكاذب الذي يحاول شطر الكنيسة".
ويحذر البابا بانتظام من مخاطر النميمة وندد كذلك بالتصيّد الإلكتروني، وقال: "إذا حدث خطب ما، فالتزم الصمت وصلي من أجل الأخ أو الأخت التي ترتكب الخطأ، ولكن حذار من النميمة".
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