شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 2234 إصابة في المغرب ولبنان 415 والان نبدء بالتفاصيل

سجّل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيه 72394 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنه سُجل 32 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1361، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 55274.

كما سجّل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية, 415 إصابةً وأربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 20426 إصابةً ,فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 6139، مبينةً ارتفاع عدد الوفيات إلى 191 حالةً.